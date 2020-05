Nocne odwiedziny u kolegi zakończyły się mandatem

Bez prawa jazdy, aktualnych badań technicznych i obowiązkowego ubezpieczenia auta mieszkaniec powiatu bartoszyckiego wybrał się do kolegi w odwiedziny.

Wczoraj (5 maja) tuż przed północą, na jednej z dróg w powiecie bartoszyckim, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli 29-letniego mężczyznę.

Nie dość, że kierował on fordem nie mając do tego uprawnień, to pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Jakby tego było mało, samochód nie miał również ubezpieczenia OC. Mieszkaniec powiatu bartoszyckiego tłumaczył funkcjonariuszom SG, że wybrał się tylko na chwilę do kolegi.

Nocne odwiedziny kosztowały go 500 zł. Ponadto funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sępopolu skierują zawiadomienie do Funduszu Gwarancyjnego w związku z brakiem polisy OC pojazdu.

kpt. SG Mirosława Aleksandrowicz

Rzecznik Prasowy – koordynator

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej